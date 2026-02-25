Guarda FC volta a escapar ao Figueirense na frente da Iª Liga

No domingo, os guardenses redimiram-se do empate na jornada anterior com uma goleada (4-0) na receção ao antepenúltimo Sporting de Vilar Formoso (12º). O jogo foi de sentido único, com o Guarda FC a impor-se sem grandes contrariedades e a distanciar-se novamente do principal perseguidor. O Figueirense tinha a tarefa mais complicada na deslocação a Fornos de Algodres (5º) e o prognóstico cumpriu-se com os visitantes a perderem 4-2, voltando à estaca zero na luta pelo primeiro lugar. A 18ª jornada prova baralhou tudo de novo na geral. No sábado, o Sporting Celoricense (3º) recebeu e goleou o Trancoso (8º) por 4-1, o Sp. Sabugal (4º) foi empatar à Mêda (11º) e o Aguiar da Beira (6º) ganhou 2-1 em São Romão (9º). Já o Vilanovenses (7º) venceu em casa o Foz Côa (13º) pela margem mínima e o Vila Cortês (10º) ganhou 3-1 em casa do “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves (14º).

Na classificação, o Guarda FC lidera com 47 pontos, seguido do Figueirense (42), da dupla formada pelo Celoricense e Sabugal (33). O Fornos de Algodres conta 31 pontos, os mesmos que o Aguiar da Beira, duas equipas que estão a recuperar na geral. Mas tudo pode mudar numa jornada, já que o sétimo classificado (Vilanovenses) está a apenas três pontos do terceiro (Celoricense). Fora de alcance das restantes equipas continuam Guarda FC e Figueirense. Os guardenses têm mais 14 pontos que Celoricense e Sabugal, dupla que está a 9 pontos dos figueirenses. No fundo da tabela não há novidades, com a luta pela permanência a cingir-se cada vez mais ao Vilar Formoso (antepenúltimo com 9 pontos), Foz Côa (penúltimo com 6) e Vila Franca das Naves (último com 2).

Na 19ª jornada há três grandes jogos em perspetiva, a saber Figueirense-Celoricense, Aguiar da Beira-Guarda FC e Sabugal-Fornos, mas também o Vila Cortês-Mêda, Trancoso-Vilanovenses e Foz Côa-São Romão. Decisivo vai ser também o Vilar Formoso-Vila Franca.

Na IIª Liga realizou-se a jornada 15 com o líder Manteigas a perder 3-1 no terreno do Gonçalense, naquela que foi a segunda derrota da temporada. Mesmo assim, os serranos mantêm o Pinhelenses à distância de quatro pontos, apesar da vitória (3-1) da equipa da “cidade-falcão” na receção ao Paços da Serra. Nos restantes jogos, o Seia FC venceu em casa o Casal de Cinza por 3-0 e o Gouveia sub23 concedeu um empate a duas bolas frente ao Freixo de Numão. Este domingo há jogo grande entre Manteigas e Pinhelenses no Barjona Freitas a partir das 15h15.