Guarda FC procura manter liderança no Sabugal

Este domingo joga-se a terceira jornada da Iª Liga Distrital da AF Guarda, com as partidas Sabugal-Guarda FC, Celoricense-Mêda, Vilar Formoso-Vilanovenses, Figueirenses-Vila Franca das Naves, Aguiar da Beira-Foz Côa e Vila Cortês do Mondego-São Romão. O encontro Trancoso-Fornos foi adiado para 21 de dezembro devido ao compromisso dos visitantes na Taça de Portugal.

Esta tarde arranca também a IIª Liga Distrital, com o seguinte calendário: Gonçalense-Manteigas, Seia FC-Casal Cinza; Gouveia sub-23-Freixo Numão e Pinhelenses-Paços Serra.