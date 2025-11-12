Gouveense Filipa Silva convocada para estágio da seleção nacional sub16 de Futsal

A gouveense Filipa Silva foi novamente convocada para mais um estágio da seleção nacional feminina, desta vez do escalão sub16, que inclui dois jogos de preparação com a Suíça.

O estágio está a decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras, desde domingo e termina esta quinta-feira. Ontem, as jovens lusas efetuaram o primeiro jogo treino com as congéneres helvéticas. O segundo encontro realiza-se amanhã, a partir das 11 horas na Cidade do Futebol, o centro de treinos das seleções nacionais. Filipa Silva é das 22 atletas convocadas por Inês Aguiar, a seleccionadora nacional. Esta é a sexta convocatória da atleta do Desportivo de Gouveia que, em novembro de 2024, se estreou a titular na seleção sub15 na vitória (3-2) de Portugal sobre a Bélgica na primeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, realizado na Amora (Seixal).