Estrela Xtreme Triathlon em Gouveia no fim de semana

O município de Gouveia recebe, de sexta a domingo, mais uma edição do Estrela Xtreme Triathlon.

A competição inclui provas de natação na lagoa do Vale do Rossim, de ciclismo por estradas dos concelhos de Gouveia e Manteigas e de atletismo nos municípios de Manteigas e Seia. Os participantes podem optar por um de três desafios. O Estrela Xtreme Triathlon – Starter consiste em 1.000 metros de natação, 53 quilómetros de bicicleta com 1.000 metros de desnível positivo, entre o Vale do Rossim e o Parque da Várzea (Manteigas), e 15 quilómetros de corrida com 600 metros de desnível positivo. No Estrela Xtreme Triathlon – Half os triatletas põem-se à prova em 2.000 metros de natação, 105 quilómetros de bicicleta com 2.600 metros de desnível positivo e 21 quilómetros de corrida com 900 metros de desnível positivo. Por último, o Estrela Xtreme Triathlon – Full tem 4.000 metros de natação, seguidos de 190 quilómetros de bicicleta com 4.700 metros de desnível positivo e 41 quilómetros de corrida com 1.600 metros de desnível positivo.