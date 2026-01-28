Amaro Teixeira e Ricardo Vendeira no pódio do Nacional de maratona de marcha em estrada

Amaro Teixeira, açoriano radicado na Covilhã, sagrou-se vice-campeão nacional de maratona de marcha em estrada, enquanto Ricardo Vendeira (ACR Senhora do Desterro) conseguiu o bronze.

O primeiro campeonato da modalidade decorreu em Porto de Mós, no domingo, e os dois atletas completaram o pódio masculino, muito atrás de João Vieira. O sportinguista de 49 anos acrescentou mais um título ao seu longo palmarés, ao completar os 42,195 quilómetros em 3h20m43s. Amaro Teixeira (AC Póvoa de Varzim) cortou a meta passados mais de 40 minutos, em 4h06m34s, e Ricardo Vendeira foi terceiro com a marca de 4h10m03s. Em femininos, com o tempo de 3h51m23s, o título foi para Joana Pontes (GA Fátima), a única das três inscritas a conseguir concluir a prova, realizada em condições atmosféricas adversas.