Música e exposição no fim do Festival Y

O Y – Festival de Artes performativas chega ao fim, na Covilhã, com o lançamento das publicações “Viagens na Minha Terra – Covilhã”, no sábado, e o concerto dos Lavoisier esta quinta-feira (21h30).

O projeto musical de Patrícia Relvas (voz e percussões) e Roberto Afonso (voz e guitarra) sobe ao palco do auditório do Teatro das Beiras para apresentar o seu novo disco “Viagem a um Reino Maravilhoso”, que se inspira nos poemas de Miguel Torga. Os Lavoisier nasceram com «a necessidade interior de criar um diálogo, onde a expressão musical é elevada ao seu expoente mais sensível» e inspiram-se na música tradicional portuguesa. Já no sábado será apresentado o trabalho de Augusto Brázio e Nelson D’Aires. Em “Viagens na Minha Terra – Covilhã” há ensaios fotográficos realizados naquele concelho durante várias viagens realizadas pelos dois autores entre o fim 2018 e o ano de 2019. O objetivo era «ver a paisagem e as pessoas, cruzando-as sobre as linhas imaginárias que traçam as fronteiras do ordenamento do território de Portugal», escreve Fernando Paulouro Neves a propósito deste trabalho.