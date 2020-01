Isaura no “Sons à Sexta”

O ciclo “Sons à Sexta” está de regresso e traz Isaura ao palco da Moagem, no Fundão, esta noite.

A cantautora natural de Gouveia estreou-se em dezembro de 2014 com o tema “Useless” e depois “Change It”, editado pela Universal Music Portugal, que reforçou a surpresa e antecipou o sucesso do EP “Serendipity” em maio do ano seguinte. Isaura assinou contrato com a Universal Music e, em 2018, venceu o Festival da Canção enquanto compositora de “O Jardim”. Nesse mesmo ano editou “Human”, o álbum de pop eletrónica de estreia que entrou diretamente para o top 5 de vendas nacional, onde se afirmou como compositora, autora e produtora. Em 2019 aventurou-se numa nova etapa da carreira ao editar pela primeira vez em português. “Liga Desliga” foi a primeira amostra do muito aguardado EP totalmente escrito e cantado em português.

O “Sons à Sexta” é promovido pela autarquia do Fundão, em parceria com a rádio Antena 3, e é um palco exclusivo para as bandas em destaque no atual panorama musical português.