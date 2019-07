“Fake” em cena no Largo da Infantaria na Covilhã

A companhia de teatro Baal17, originária de Serpa, distrito de Beja, traz este sábado à cidade neve uma peça que reflete sobre verdade e falsidade.

A encenação, a cargo de Filipe Seixas, aborda as histórias de quatro mulheres que «começam a brincar com o fogo e inventam boatos para atrair visitantes. Até ao ponto em que as próprias já não têm a certeza sobre o que é real e o que é Fake», de acordo com a sinopse.

A peça classificada para maiores de 12 anos tem uma duração de 50 minutos e será interpretada por Bárbara Soares, Marisela Terra, Sandra Serra e Susana Romão. “Fake” será representada no Largo da Infantaria, na Covilhã, com início pelas 22 horas. A entrada é gratuita.