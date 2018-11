Secção: Atualidade

Matos & Prata inaugura novas instalações na Covilhã

Tempo de leitura: 1 m

A Matos & Prata, concessionário da BMW nos distritos da Guarda e Castelo Branco, inaugura este sábado novas instalações na Covilhã.

O espaço situa-se no parque industrial do Tortosendo e dispõe de serviços

de comercialização e reparação de viaturas, uma representação da marca de motos BMW e de comercialização de tratores agrícolas.

O grupo empresarial da Guarda investiu mais de meio milhão de euros nesta nova delegação que surge no âmbito da estratégia de expansão da Matos & Prata na zona da Cova da Beira, focalizada nos mercados da Covilhã, Fundão e Belmonte.

Numa primeira fase, a criação desta unidade vai permitir a criação de 12 novos postos de trabalho, mas a expetativa de José Prata, gerente da empresa, é chegar aos 30 trabalhadores. A inauguração está marcada para as 15 horas, na Rua G, Lote 64, do parque industrial do Tortosendo.