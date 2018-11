Secção: Desporto

O golo de Quiroga aos 87’ garantiu triunfo sobre a Oliveirense no Santos Pinto, o primeiro em casa esta época, e permitiu aos serranos saírem da zona de despromoção

Sp. Covilhã regressa às vitórias dois meses depois

Tempo de leitura: 2 m

Covilhanenses dominaram na segunda parte, quando os visitantes estavam em inferioridade numérica

O Sp. Covilhã venceu a Oliveirense por 1-0 no Santos Pinto em jogo da oitava jornada da IIª Liga e saiu da zona de despromoção. Foi a primeira vitória desde agosto e também a primeira da época no estádio serrano.

Os visitantes entraram melhor, mas os locais conseguiram equilibrar a partida, que passou a ser disputada a meio do terreno. A exceção aconteceu aos 25’, com a Oliveirense a criar perigo com um remate forte de Fati que o guarda-redes serrano segurou à segunda tentativa. Não houve mais nada a assinalar no primeiro tempo, no final do qual Serginho viu um cartão vermelho direto após ter atingido Jean Batista com um pontapé na cabeça, deixando os visitantes em inferioridade numérica na segunda parte. No regresso das cabinas, os covilhanenses pressionaram o último reduto da formação de Oliveira de Azeméis, mas sem consequências.

A melhor oportunidade dos locais surgiu aos 62’, através de uma jogada de Deivison, mas Coelho saiu dos postes, fez a “mancha” e o avançado serrano rematou para fora. A Oliveirense foi resistindo na sua área até aos 87’, quando o recém-entrado Quiroga aproveitou um ressalto dentro da área adversária para marcar o único golo da partida. A equipa orientada por Pedro Miguel tentou reagir e efetuou alguns contra-ataques até ao apito final, mas sempre inconsequentes, o que garantiu ao Covilhã obter a primeira vitória em casa e a segunda no campeonato. Com este resultado, a equipa orientada por Filó deixou os lugares de descida e no domingo tem outro teste difícil na deslocação a Famalicão, terceiro classificado da IIª Liga.