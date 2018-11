Secção: Região

Empreitada deverá estar concluída no próximo Verão e permitirá disponibilizar 15 novos lotes que serão vendidos a «preços simbólicos»

Trancoso investe mais de 966 mil euros na expansão da zona industrial

«É um projeto prioritário porque não tem havido lotes para empresas há mais de 20 anos», disse o presidente Amílcar Salvador

A ampliação da área empresarial de Trancoso foi adjudicada por 966.404 euros, tendo o respetivo contrato de empreitada sido assinado na passada sexta-feira com a empresa João Tomé Saraiva, da Guarda.

O Inovcast, assim se designa este novo espaço de inovação e acolhimento empresarial, permitirá disponibilizar mais quinze lotes infraestruturados a potenciais investidores. O projeto foi candidatado pela autarquia ao Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020, tendo garantido uma comparticipação de 770.873 euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para um investimento elegível de 906.909 euros. A área a intervir tem cerca de 4,5 hectares e localiza-se junto à atual zona industrial da “cidade de Bandarra”, próximo da estrada municipal que liga Trancoso a Fiães. «É um investimento significativo, mas a Câmara irá apenas despender 130/140 mil euros. Trata-se de um projeto prioritário porque não tem havido lotes para empresas em Trancoso há mais de 20 anos e permitirá dar resposta aos pedidos dos empresários», disse Amílcar Salvador a O INTERIOR.

Segundo ao autarca, a empreitada que consiste na criação e infraestruturação dos lotes poderá estar concluída no verão de 2019. «Vamos, com certeza, conseguir atrair mais investimento e criar mais postos de trabalho, mais riqueza e fixar mais pessoas, que é o objetivo deste mandato», acrescentou o edil. De resto, os novos espaços empresariais serão vendidos a «preços simbólicos» porque «o mais importante é captar empresas e criar novos postos de trabalho», justificou Amílcar Salvador. Recorde-se que Trancoso foi um dos três municípios da região, a par do Fundão e Sabugal, apoiados pelo Centro 2020 para a criação e expansão das suas áreas empresariais. No total, na região Centro a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional aprovou 36 projetos similares. O autarca recordou também que o município vai investir cerca de 350 mil euros na adaptação do edifício do antigo posto da GNR, no centro histórico, para incubadora de empresas. O projeto será executado no âmbito do plano de regeneração urbana de Trancoso.