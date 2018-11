Secção: Região

Certame foi local de convívio e de negócios, onde o preço do quilo da castanha chegou a atingir os 7,5 euros

Feira da Castanha superou «largamente» as expetativas

Feira foi inaugurada pelo Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Catarino

A castanha foi rainha no fim de semana em Trancoso, um concelho onde este fruto característico do outono é um negócio apetecível e valorizado.

Com cerca de 900 produtores, o município integra a região demarcada de produção de castanha com a denominação de origem protegida (DOP) Soutos da Lapa e é um dos cinco maiores produtores do país, gerando uma faturação que ronda os 4,5 milhões de euros. Estes são motivos mais que suficientes para a realização da Feira da Castanha e Paladares de Outono, que tem vindo a transformar-se num dos mais importantes certames dedicados a este fruto no distrito da Guarda. A edição deste ano «superou largamente» as expetativas da autarquia, que organiza o evento desde 2013. «É uma atividade que tem crescido de ano para ano e que tem atraído muita gente a Trancoso», constata Amílcar Salvador, para quem o certame deste ano não fugiu à regra: «Houve muito movimento, importantes trocas comerciais porque a castanha deste ano é de muito boa qualidade, e sobretudo convívio», acrescenta o edil.

Segundo o presidente do município, o preço do quilo de castanha atingiu mesmo valores elevados. «Muitos produtores presentes na feira pediam mais de cinco euros, mas sei de alguns que venderam a 7,5 euros o quilo de castanhas martaínhas muito boas», refere, esperando que a feira se torne no futuro «um grande centro de negócios» deste fruto. «Isso seria o ideal, mas até lá vamos desenvolver em 2019, no antigo quartel da GNR, o projeto do Inovcast, que é um espaço de inovação dedicado à castanha e incubador de empresas», acrescenta Amílcar Salvador. A Feira da Castanha e Paladares de Outono decorreu no pavilhão multiusos com um espaço de venda, workshops, jornadas técnicas, passeios, sessões de “showcooking”, concursos, espetáculos musicais e um magusto, entre outras atividades.

A iniciativa foi inaugurada pelo secretário de Estado da Valorização do Interior, que disse serem iniciativas deste género que ajudam a promover o que existe de «melhor» no interior, «os produtos mais autênticos», que são procurados pelos turistas. De resto, João Paulo Catarino garantiu que o Governo está «empenhadíssimo em criar condições para reduzir os custos de contexto de quem investe no Interior e facilitar os apoios comunitários para quem quer investir no interior».