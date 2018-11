Secção: Atualidade

Museu da Guarda expõe três desenhos inéditos de Santa-Rita Pintor

Arranca hoje, pelas 19h30, o “3º Salão de Outono - Aberto para Obras”, do Museu da Guarda e com ele chega uma exposição inédita: três desenhos de Santa Rita Pintor que só recentemente foram revelados.

O Futurismo e Surrealismo portugueses vão estar em destaque, mas será Santa Rita Pintor que despertará mais curiosidade, quando passam precisamente 100 anos da sua morte. O trio de desenhos é especial por ser raro, por um deles manifestar a proximidade com a escola modernista, a juntar ao que publicou nas revistas “Orpheu” e “Portugal Futurista” e ao quadro exposto no Museu do Chiado, “Cabeça”, e pela possibilidade dos outros dois conterem auto-retratos do artista enquanto jovem (Santa Rita morreu aos 28 anos), algo só visto na coleção da Fundação Calouste Gulbenkian, em desenhos datados de 1911. Feitos a lápis, foram comprados na década de 50 pelo livreiro-alfarrabista Américo Francisco Marques a outro pintor, José Campas, companheiro de Santa Rita na aventura parisiense do início do século.

«É um momento singular no ano artístico português, o mesmo em que se assinala o centenário da morte deste nome fundador do nosso modernismo e pertencente ao grupo da revista Orpheu», afirma João Mendes Rosa, diretor do museu guardense, em entrevista ao semanário Expresso. Onde se fala de “Orpheu” deve também falar-se de “Orfeu dos Infernos”, obra publicada em 1917 na “Portugal Futurista” e apresentada pela primeira e última vez ao público no I Salão de Outono de Lisboa, em 1925. Feito pelo artista durante o período de estudos na Escola de Belas Artes de Lisboa, é parte da coleção do empresário Armando Martins e objeto de debate no universo santa-ritiano.

O “3º Salão de Outono - Aberto para Obras” estende-se até ao início do próximo ano, fechando as portas no dia 8 de janeiro.