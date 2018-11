Secção: Atualidade

Secretário de Estado defende fim de portagens nas zonas mais pobres do interior

Tempo de leitura: 1 m

O secretário de Estado para a Valorização do Interior, João Paulo Catarino, disse, este sábado, em Pedrógão Grande, que, na próxima legislatura, gostaria de ver abolidas as portagens nas zonas do interior mais frágeis economicamente.

«No próximo programa de Governo o que gostaria de ver refletido era a abolição das portagens nalgumas zonas do interior mais frágeis em termos económicos, tendo consciência obviamente da contingência orçamental que vivemos», disse o governante.

João Paulo Catarino, que falava aos jornalistas à margem do congresso Agenda Re-Nascer Summity, salientou que «as vias rodoviárias que servem aqueles territórios devem ter obviamente esta redução de custos de contexto, que é brutal, e nalguns casos devem ser abolidas quando tivermos condições para isso».