Festival de Outono anima Manteigas no fim de semana

O Festival de Outono começou ontem, em Manteigas,para promover a gastronomia e as potencialidades e riquezas naturais do concelho.

Na noite de sexta-feira realizou-se um desfile de moda dedicado ao burel e à sua dinâmica naquele concelho serrano. O certame decorre na Praça Municipal até domingo numa organização do município. Esta manhã teve lugar uma caminhada “Ao Encontro das Faias” e, no domingo (9 horas), há uma saída de campo micológica “Saber Conhecer o Cogumelo”, com recolha e exposição posterior dos exemplares no recinto do festival.

Durante o festival há degustações de licores e de doces caseiros, no concurso “Bolo alusivo ao outono”, bem como sessões de “showcooking” promovidas pela Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas e o tradicional magusto regado com jeropiga caseira.

Do cartaz musical constam as atuações dos grupos Ginga (sábado) e Os Red (domingo), tendo atuado ontem a Remember Revival Banda. Já a sala de exposições do Centro Cívico acolhe uma mostra sobre “Utensílios e Alfaias Agrícolas”.