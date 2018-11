Secção: Atualidade

Feira da Castanha e Paladares de Outono já começou em Trancoso

Em Trancoso, o fim-de-semana vai ser dedicado ao fruto mais apetecido da época com a Feira da Castanha e Paladares de Outono no pavilhão multiusos.

O certame começou esta manhã com um programa que inclui workshops, jornadas técnicas, passeios, sessões de “showcooking”, concursos, espetáculos musicais e um magusto, entre outras atividades. A feira é uma aposta do município que pretende mostrar que «vale a pena vir a Trancoso» e ao mesmo tempo «preservar, valorizar e divulgar os produtos endógenos da terra», sublinha o presidente da autarquia.

Sendo Trancoso «o maior produtor de castanha do distrito», este é, para Amílcar Salvador, um certame que «faz todo o sentido». Mas não só de castanha se fará a feira, entre sexta-feira e domingo há também jeropiga e tasquinhas com outros petiscos. Quanto à animação musical vai ficar a cargo de “Pedrinhas da Calçada” e “Ús sai de gatas” no primeiro dia, “Diapasão” e Virgílio Faleiro tomam conta do paco no sábado e no domingo, durante a tarde haverá um encontro de folclore e o tradicional magusto.