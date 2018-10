Secção: Desporto

Comandados de Filó, que se estreou na IIª Liga, não souberam contrariar o favoritismo do Benfica B e continuam no penúltimo lugar do campeonato

Sp. Covilhã perde novamente

Serranos perderam 3-2 no Seixal

O Sp. Covilhã sofreu no sábado a quarta derrota da época ao perder no Seixal com o Benfica B por 3-2 e permanece no penúltimo lugar da IIª Liga após sete jornadas.

Os encarnados dominaram do princípio ao fim e inauguraram o marcador aos 8’, quando Daniel dos Anjos só teve de encostar para a baliza após passe de Alex Pinto, que aproveitou uma falha defensiva dos visitantes. Oito minutos depois o Benfica B aumentou a vantagem num remate de Benny, que sofreu um desvio num defesa do Covilhã e traiu o guardião Vítor São Bento. O segundo golo pareceu acordar os comandados de Filó, que começaram a rondar a baliza de Zlobin, e este atrevimento foi compensado aos 41’ com um golo de Adriano, obtido com um remate forte.

Mas no regresso das cabinas os locais resfriaram o ânimo dos serranos ao marcarem o terceiro golo aos 48’, com Florentino Luís a desviar para a baliza um pontapé de canto de Benny. Estava sentenciada a partida, pois os covilhanenses só já voltaram a incomodar o último reduto encarnado nos descontos, quando Deivison reduziu para 3-2, de grande penalidade. O Sp. Covilhã conta apenas cinco pontos após sete jornadas e no domingo recebe a Oliveirense, atual 10º classificado. Já para a Taça de Portugal a equipa orientada por Filó vai defrontar o Moreirense, da Iª Liga, na quarta eliminatória. O jogo está agendado para o Santos Pinto a 25 de novembro.