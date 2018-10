Secção: Cultura

Museu da Guarda abre Salão de Outono na quarta-feira

O Futurismo e o Surrealismo português estão em destaque no 3º Salão de Outono, que começa quarta-feira, pelas 18 horas, no Museu da Guarda.

Até 8 de janeiro, esta mostra presta homenagem ao fundador do Futurismo em Portugal, Guilherme de Santa-Rita (Santa-Rita Pintor) e acolhe obras de um dos mais emblemáticos representantes do Surrealismo português, Eurico Gonçalves. Haverá também exposições de Javier Seco e Susana Miranda, de fotografia do Cineclube da Guarda e Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e ainda a inauguração da “Via Pictórica – Painéis Digitais Murais”, uma instalação de esculturas no Campus Internacional de Escultura Contemporânea, no jardim da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço e do CEI, na antiga Quinta do Alarcão. Durante o Salão serão apresentados vários catálogos, entre eles o da exposição de Paula Rego no Museu da Guarda, que foi vista por 14.980 pessoas.

Esta edição conta ainda com a colaboração da Câmara de Vila Nova de Foz Côa na instalação de um monólito insculturado. O Salão de Outono do Museu da Guarda compreende, além das criações plásticas de diversas áreas, parte das obras que tiveram origem no 3º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea Cidade da Guarda (SIAC), que decorreu na cidade mais alta em junho.