Quarta edição do “Beira Interior – Vinhos & Sabores” contará com 150 néctares de 28 produtores, uma mostra de produtos locais e a gala do concurso Vinduero - Vindouro

Vinhos da Beira Interior consagrados em Pinhel

«Há mais turistas que nos procuram e mais gente a comprar os vinhos da Beira Interior», disse o presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura (ao centro)

Pinhel volta a ser a capital dos vinhos da Beira Interior de 16 a 18 de novembro com a realização da feira “Beira Interior – Vinhos & Sabores” no Centro Logístico da “cidade-falcão”. A organização do evento junta o município da “cidade-falcão” e a Comissão Vitivinícola Regional (CVRBI) com o objetivo de promover os néctares, a gastronomia e o património da região.

Apresentada na segunda-feira no Solar do Vinho, sede da CVRBI situada na Guarda, a quarta edição tem garantida a participação de 60 expositores, mais dez que no ano passado, dos quais 28 são produtores de vinho. Os restantes apresentam produtos locais como o mel, azeite, queijo, enchidos, frutos secos e doçaria tradicional, entre outros. Uma área coberta de 2.300 metros quadrados vai acolher um salão de vinhos, degustações e provas comentadas, um seminário, uma mostra gastronómica regional, oficinas e sessões de “showcooking”. O programa contempla também momentos musicais e o concurso “Escolha da Imprensa”, no qual serão avaliados em provas cegas os vinhos presentes na feira. E, tal como no ano passado, Pinhel será também palco da gala de entrega dos prémios do XIVº Concurso Internacional de Vinhos Vinduero - Vindouro, organizado pela Associação VinDuero-VinDouro, de Espanha, que distinguiu os melhores vinhos da Península Ibérica. O evento conta igualmente com um passeio de todo-o-terreno e uma maratona de BTT.

Para Rui Ventura, presidente do município anfitrião, a feira “Beira Interior – Vinhos & Sabores” destina-se a dar a conhecer «o território, o vinho, a gastronomia, as nossas paisagens e todo o nosso património». Um objetivo que, na sua opinião, tem sido alcançado nas edições anteriores, pois «há mais turistas que nos procuram e mais gente a comprar os vinhos da Beira Interior, pena é que tenham que pagar as portagens mais caras do país». Este ano a atividade custa 75 mil euros ao município: «Estamos a investir na promoção das potencialidades do território mais do que a gastar», justificou o edil. Por sua vez, João Carvalho, presidente da CVRBI, assumiu que o evento «já é de referência em Portugal» e sublinhou que «não é qualquer região vitivinícola que coloca à prova 150 vinhos, isto significa que os produtores reconhecem cada vez mais a importância do “Beira Interior - Vinhos & Sabores”».

O responsável elogiou o contributo do município de Pinhel na divulgação dos vinhos, um apoio que se tem traduzido no aumento dos néctares certificados e dos produtores numa região que tem 16 mil hectares de vinha. «Este evento é importante para a promoção deste setor e tem feito crescer o mundo económico dos nossos vinhos», acrescentou João Carvalho. O presidente da CVRBI revelou que a produção tem subido «entre 12 a 15 por cento ao ano, sobretudo no vinho certificado e de denominação de origem», mas lembrou que a região tem capacidade para produzir ainda mais. «Atualmente produzem-se 40 milhões de litros de vinho porque ainda há muitas uvas que saem para fora. Se isso não acontecesse estaríamos a falar em 60 a 70 milhões de litros, o que, em termos de retorno económico, seria absolutamente extraordinário para esta região», disse o também produtor na Quinta dos Termos.

Rota dos Vinhos da Beira Interior ainda embrionária

João Carvalho adiantou que a CVRBI continua a trabalhar na Rota dos Vinhos da Beira Interior, um projeto que vai envolver todos os municípios da região e que ainda está embrionário. A ideia é criar um roteiro que envolva o vinho e a sua história nestes territórios, a gastronomia, o património e a hotelaria e a museologia, entre outros recursos, para atrair mais visitantes à região porque «o vinho está na moda», reconheceu João Carvalho. «Temos uma candidatura feita para o arranque e outra em negociação para as cinco regiões vitivinícolas da zona Centro, em que a Beira Interior levará a maior fatia do financiamento», adiantou o dirigente, lamentando que as portagens continuem a ser «um custo muito elevado para quem trabalha na região e para que nos queira visitar». Atualmente a CVRBI conta com 65 produtores, dos quais 61 são particulares e quatro adegas cooperativas, das zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco.