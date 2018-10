Secção: Atualidade

Quarta edição da Beira Interior Vinhos & Sabores com mais expositores

Tempo de leitura: 1 m

A quarta edição da Beira Interior Vinhos & Sabores vai contar com a participação de 60 expositores, mais dez que no ano passado, dos quais 28 são produtores e adegas cooperativas desta região vitivinícola.

O certame vai decorrer no centro logístico de Pinhel de 16 a 18 de novembro e integra, tal como no ano passado, a gala de entrega de prémios do Concurso Vindouro, que distinguiu os melhores vinhos da Península Ibérica. Haverá ainda provas comentadas, gastronomia, um seminário, sessões de “showcooking”, um passeio de todo-o-terreno e uma maratona de BTT. O programa inclui momentos musicais e o concurso “Escolha da Imprensa”, que avalia em provas cegas os vinhos presentes na feira.

A organização é do município de Pinhel e da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.