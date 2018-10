Secção: Atualidade

Festival de Sopas e Migas em Figueira de Castelo Rodrigo

Tempo de leitura: 1 m

Entre ontem e hoje está a decorrer em Figueira de Castelo Rodrigo a terceira edição do Festival das Sopas e Migas. Organizado pela Câmara Municipal, tem como objetivo captar visitantes e divulgar a gastronomia tradicional.

O evento realiza-se no pavilhão dos desportos de Figueira de Castelo Rodrigo e conta com 14 participantes que confecionam várias sopas e migas que estão disponíveis ao público.

O certame inclui, como novidade, a escolha da "sopa com maior inovação", elegendo a "Melhor Sopa e Melhor Miga", distinção que será atribuída com a colaboração do chefe de cozinha Álvaro Costa.

Segundo a autarquia, o 3.º Festival das Sopas e Migas é «importante para a dinamização da economia local e também para promover a gastronomia» daquele município localizado junto da fronteira com Espanha.