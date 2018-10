Secção: Atualidade

A Guarda vai ser a cidade mais fria do país no fim de semana

As temperaturas vão descer até 10 graus Celsius a partir desta sexta-feira em algumas regiões do continente, nomeadamente na Guarda, devido a uma massa de ar muito frio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A mudança «significativa» do estado do tempo vai fazer-se sentir a partir do fim desta tarde, sendo que a descida das temperaturas será mais acentuada no sábado. As previsões para amanhã apontam para vento forte nas terras altas, o que originará «maior desconforto térmico», adianta o IPMA. Há ainda condições para aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, que nas terras altas podem ser de neve.

No sábado espera-se uma temperatura mínima de dois graus negativos nas Penhas Douradas, enquanto na Guarda será de um grau Celsius – o IPMA prevê para hoje uma mínima de 10º graus Celsius e máxima de 18º para a Guarda.

No domingo a Guarda volta a ser a cidade mais fria do país com um grau negativo de temperatura mínima e 7º de máxima.