Secção: Atualidade

Figueira de Castelo Rodrigo protestou hoje contra encerramento dos CTT

Tempo de leitura: 2 m

A população e autarcas de Figueira de Castelo Rodrigo manifestaram-se hoje contra o encerramento ou a supressão de quaisquer serviços dos CTT no concelho.

Durante o protesto, realizado de manhã junto da estação dos Correios, foi aprovada uma moção, na qual os participantes demonstram a sua «indignação e revolta» pela intenção de a administração dos CTT encerrar o posto local.

Na moção, que foi lida pelo presidente da câmara, Paulo Langrouva, é exigido ao Governo que «através da entidade Reguladora obrigue os CTT a não encerrar a Estação dos Correios, mantendo o serviço público postal nos termos em que hoje se mantém». É também defendido que «sejam criminalizados comportamentos que atentem contra a eliminação de serviços públicos ou sua deficiente prestação nos territórios da periferia, tendo em conta os enormes danos sociais e económicos que esses comportamentos provocam».

«Que estes territórios sejam dotados de um estatuto que, entre outras medidas, preveja não só a deslocalização de serviços, como proíba a extinção dos mesmos, seja qual for a sua natureza», é também solicitado no documento que foi entregue nos Correios de Figueira de Castelo Rodrigo para seguir para a administração dos CTT.

A moção vai também ser enviada ao Governo, aos grupos parlamentares da Assembleia da República e à entidade reguladora ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações).

Durante o protesto, iniciado com uma marcha entre a Câmara Municipal e as instalações dos CTT de Figueira de Castelo Rodrigo, foram exibidas tarjas com várias mensagens e entoadas palavras de ordem como «discriminação positiva sim, encerramento não», «os Correios são para serviço do povo" e "nós queremos os Correios abertos».