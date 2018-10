Secção: Desporto

Orientada pelos brasileiros Fernando Gomes e Edmilson, a equipa da cidade mais alta inicia no domingo o Distrital da IIª Divisão com o objetivo de chegar ao Nacional em dois anos

A nova vida do Guarda Desportiva

Plantel está em formação e deverá contar com sete jogadores estrangeiros no início do ano

O Guarda Desportiva mostrou-se aos adeptos no último sábado, num jogo-treino com o Sp. Mêda – a equipa do Campeonato de Portugal venceu facilmente por 8-0 –, mas os seus responsáveis garantem que tudo será diferente quando for a sério. Os guardenses iniciam no domingo o Distrital da IIª Divisão frente à ADC Castelos (Pinhel) no estádio municipal.

Com apenas uma semana de preparação, a equipa orientada pela dupla brasileira Fernando Gomes e Edmilson (ex-FC Porto e Sporting) deixou patente que ainda há muito trabalho a fazer. «É chato perder e muito mais por estes números, mas é para esquecer porque com o tempo vamos chegar lá», disse o técnico, antigo avançado do Leixões e Gil Vicente, entre outros clubes. Fernando Gomes confirma que também será preciso «mais qualidade» num plantel que pode ter 25 atletas: «O verdadeiro Guarda Desportiva com certeza que não é este, vai começar a ver-se a partir de janeiro com a chegada de jogadores brasileiros», adianta o treinador principal, justificando que só nessa altura será possível inscrever atletas estrangeiros na Associação de Futebol da Guarda.

No entanto, já poderá haver alguns reforços «da zona do Porto» no domingo. «Temos que vencer o primeiro jogo e dar outra imagem, a nossa imagem, um cheirinho do que o Guarda Desportiva pode fazer esta época», promete o técnico, para quem o Desportivo de Foz Côa e o Vila Franca das Naves são «os principais adversários» na luta pela subida à Iª Divisão já esta época. O clube da sede do distrito está a ser relançado pela Associação Cultural Brasil Euskadi, sediada em Vitória e representada na Guarda por César Borba. O responsável assume que o objetivo é chegar ao Nacional num prazo de dois anos. «Vir para cá brincar não vale a pena», enfatiza, não sem admitir que a tarefa é difícil porque a equipa está a surgir do zero. «Este projeto está saindo do nosso bolso, a Câmara só apoia com a cedência do estádio. Mas esperamos contar com alguns apoios, até fiquei contente com o público nas bancadas, isso quer dizer que querem ver um time da Guarda e bom futebol», confia César Borba.

Fazer «um trabalho honesto, sério e de qualidade» é o que promete, confirmando que o plantel será formado por «alguns jogadores da região e atletas que vêm de fora, nomeadamente sete estrangeiros» para dar qualidade à equipa. «Se tivéssemos chegado há três meses com certeza que o plantel seria diferente e teria alguns dos bons jogadores de cá», justifica o responsável.