Secção: Cultura

Teatro

Público infantojuvenil é rei no Festival da Covilhã

Tempo de leitura: 1 m

Companhia de Teatro de Braga apresenta “Diário de Adão e Eva” no dia 3

O Teatro do Noroeste, a Companhia de Teatro de Braga, as Marionetas de Mandrágora e os espanhóis Tranvía, Oriolo e Fundición Producciones, além do anfitrião Teatro das Beiras, são os protagonistas da edição deste ano do Festival Teatro da Covilhã.

De 3 a 10 de novembro estão programadas 11 apresentações, oito das quais destinadas ao público infantojuvenil. «Há uma contínua preocupação do Teatro das Beiras na formação de públicos e portanto não deixaremos de apostar numa programação infantojuvenil e trabalhar com as escolas do ensino básico», justificou Fernando Sena, diretor da companhia covilhanense de teatro profissional que organiza o festival há mais de 30 anos na apresentação do programa, na passada segunda-feira. As peças escolhidas partem de obras que se enquadram no Plano Nacional de Leitura ou transmitem ensinamentos importantes, acrescentou o responsável, adiantando que também há três propostas para o público adulto, assim como um espetáculo de música.

O festival começa com a a peça “Diário de Adão e Eva”, um texto de Mark Twain encenado pela Companhia de Teatro de Braga. Seguem-se até dia 10 o Teatro do Noroeste, Teatro das Beiras, a companhia Oriolo e Fundición Producciones, o Teatro de Marionetas de Mandrágora, o Tranvía Teatro e novamente o Teatro das Beiras. Esta edição, orçada em cerca de 30 mil euros, encerra com um concerto dos Anonima Nuvolari.