MOVE’UP18 apresenta o futuro da moda nacional

Amanhã, a Universidade da Beira Interior (UBI) vai ser o centro da moda nacional com o MOVE’UP18 - Fashion Students Show, que terá lugar na Faculdade de Engenharia, a partir das 21 horas.

Do programa faz parte a apresentação nacional do “Fashion from Portugal 4.0”, um plano de internacionalização a implementar pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP). Haverá ainda um desfile com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos finalistas dos mestrados em Design de Moda (UBI) e Branding e Design de Moda (UBI/IADE-UE), bem como a apresentação das propostas dos concorrentes, a nível nacional, do concurso PFN - Portuguese Fashion News e Upcycling Project By TAP. O evento encerra com o lançamento da coleção Primavera Verão 2019, de Carlos Gil, um dos designers portugueses com maior reconhecimento na atualidade e é natural do Fundão.

A iniciativa é organizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis (DCTT) para dar a conhecer à comunidade as criações desenvolvidas pelos seus estudantes nas oficinas e laboratórios da UBI. O MOVE’UP18 surge na sequência do trabalho que o DCTT-UBI tem feito para a renovação e desenvolvimento da moda em Portugal. É também o resultado da estreita ligação estabelecida com empresas e entidades de relevo na área da moda, como a ATP e a PFN - Portuguese Fashion News, liderada pelo empresário Manuel Serrão, que estará presente, bem como o presidente da direção da Selectiva Moda, João Costa; e do diretor-geral da ATP, Paulo Vaz.