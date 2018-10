Secção: Atualidade

António Costa formaliza apoios do Estado à Coficab

António Costa esteve hoje na Guarda para a assinatura do contrato de incentivos fiscais concedidos à Coficab.

A sessão decorreu na fábrica de Vale de Estrela, contando também com a presença do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

Os apoios destinam-se ao prejeto de investimento ECAD, que implica a construção de uma nova unidade industrial do grupo na plataforma logística, cuja obras se iniciam amanhã.

Para o Primeiro Ministro, a Coficab é um exemplo de «dupla internacionalizarão», pois capta investimento e exporta a sua produção.

A Coficab vai investir 38 milhões de euros e criar 129 postos de trabalho.

Segundo o decidido no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, o Estado português vai conceder um crédito fiscal de 20 por cento no IRC e isentar a empresa do imposto de selo até 5,7 milhões de euros.

