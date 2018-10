Secção: Atualidade

Mina de urânio junto à fronteira portuguesa já não avança

O Governo espanhol confirmou na segunda-feira o abandono do projeto da mina de urânio em Alameda de Gardón (Salamanca), localidade próxima da fronteira portuguesa.

Em resposta ao senador Carles Mulet, o executivo de Pedro Sanchez adiantou que «o Ministério para a Transição Ecológica não recebeu nem o estudo de impacto ambiental, nem o arquivo de informações públicas para o início da fase ordinária de avaliação ambiental». Citado pela agência noticiosa Efe, o mesmo comunicado adianta ainda que também os resultados da consulta pública não chegaram a ser entregues ao Governo.

O projeto "Salamanca" foi desenvolvido pela empresa Berkeley e previa um investimento total de 250 milhões de euros. O início da atividade estava previsto para 2019 e a empresa anunciou a criação de 450 postos de trabalho diretos e 2.000 indiretos.

Nos últimos meses têm-se repetido protestos contra o avanço do empreendimento e o mais recente teve palco em Vitigudino, Salamanca, no passado fim-de-semana. Também Portugal se juntou à plataforma Stop Urânio, que já reagiu à notícia, relembrando que apesar do marco positivo, a mina de urânio continua a ser usada como «chamariz» para a Berkeley, responsável por outro projeto de exploração mineira de urânio na localidade de Retortillo.