Secção: Atualidade

Coficab com benefícios fiscais para nova fábrica na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira as minutas de contratos fiscais de investimento a celebrar entre o Estado e quatro empresas, entre elas a Coficab, num total de 390 milhões de euros.

Na Guarda, a unidade de produção de cabos e fios para automóveis vai investir 38 milhões de euros numa nova unidade na plataforma logística vocacionada para a investigação tecnológica nesta área. Com este projeto a Coficab estima criar 129 novos postos de trabalho.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, este contrato consiste na atribuição de um crédito fiscal em sede de IRC de 20 por cento e na isenção em sede do Imposto do Selo até ao montante máximo de 5,7 milhões de euros.