Fomos à Fashion Week

Na passarela da ModaLisboa não há apenas lugar para desfiles de marcas conhecidas e de estilistas de renome. Também há espaço (e que espaço) para os novos talentos (e que talentos)!

“Sangue Novo” é o nome do concurso que coloca cinco designers nacionais e cinco criativos internacionais taco-a-taco. O objetivo final é encontrar os seis melhores que, por isso, voltarão a estar presentes na Lisboa Fashion Week, em março de 2019, com uma nova coleção. Será nesta segunda fase que se ficará a saber quem é o designer merecedor do primeiro prémio, aquele que receberá uma bolsa de 5.000 euros e que poderá frequentar o mestrado em Fashion Design, na Polimoda, em Florença.

Na minha opinião, por tudo quanto vi, qualquer um deles mereceria ser premiado: tanta originalidade, espírito crítico, que paixão e que capacidade incrível de gritarem, em silêncio, o que têm dentro!

O meu coração foi arrebatado por cada uma das peças da designer Carolina Raquel. Inspirada na roupa da avó, selecionou materiais diversos, da popelina ao crochê, passando pelos brocados, o “vinyl”, o algodão grosso e o neoprene; privilegiou os botões e a total ausência de fechos e criou uma coleção que a mesma caracteriza em três palavras: “aglomerado”, “significado” e “memória”. Por tudo isso, não me surpreendeu que fosse uma das finalistas da plataforma “Sangue Novo” e que tenha sido a vencedora do prémio Fashion Clash, que a vai levar até Maastricht em março de 2019.

Para quem quer saber mais, aqui ficam os nomes dos seis vencedores da primeira fase do concurso “Sangue Novo”: ArchieDickens, Opiar, Carolina Raquel, Rita Carvalho, The Co.Re e Federico Protto.

Promete!

Por: Joana Dente

* @pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist