Secção: Desporto

Futebol distrital

Aguiar da Beira é líder isolado da Iª Divisão

Tempo de leitura: 2 m

Vila Cortês do Mondego também aproveitou derrotas do Gouveia, Figueirense e Manteigas para chegar ao segundo lugar

O Aguiar da Beira isolou-se no comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda no último domingo após vencer em casa o Figueirense por 1-0 no jogo grande da terceira jornada.

A formação aguiarense é a única que ainda não perdeu no campeonato – conta agora nove pontos – e aproveitou o deslize inesperado do Gouveia, que perdeu 2-0 no terreno do recém-promovido Sp. Celoricense, e da derrota caseira do Manteigas na receção ao Trancoso por 3-2. Quem também beneficiou destas derrotas para se chegar à frente foi o Vila Cortês do Mondego (na foto), que ganhou 3-1 na deslocação ao terreno do Vilanovenses. A equipa do concelho da Guarda partilha agora a segunda posição da geral com o Figueirense, Gouveia e Manteigas, todos com seis pontos. Nesta jornada foram marcados 21 golos, com o São Romão a derrotar em casa o Estrela de Almeida por 1-0 e o Fornos de Algodres, despromovido ao Distrital esta época, a vencer no Soito por 3-1. O jogo Sp. Vilar Formoso- Sp. Sabugal terminou empatado a duas bolas.

Este domingo, o Aguiar da Beira viaja até Almeida, o Figueirense recebe o Soito e o Gouveia joga no Farvão com o São Romão. Já o Vila Cortês recebe o Celoricense e o Sabugal o Vilanovenses. Por último, o Trancoso defronta em casa o Vilar Formoso, enquanto o municipal da Serra da Esgalhada será palco do jogo grande da quarta jornada entre o Fornos de Algodres e o Manteigas. Na IIª Divisão, cujo campeonato começa dia 28, teve lugar na semana passada um novo sorteio da prova face à inscrição do Guarda Desportiva Futebol Clube, que iniciou recentemente a captação de jogadores. Assim, na primeira jornada foram sorteados os encontros Paços da Serra (Gouveia)-Foz Côa, Guarda-Castelos (Pinhel), Vila Franca das Naves (Trancoso)-Casal Cinza (Guarda) e Freixo de Numão (Foz Côa)-Nespereira (Gouveia). Folga o Pala (Pinhel).