Secção: Região

Feira das Tecnologias para a Energia decorreu durante três dias no Sabugal

Milhares de visitantes foram à ENERTECH

Tempo de leitura: 2 m

No certame estiveram 60 expositores

Cerca de 4 mil pessoas passaram pela terceira edição da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia, que decorreu no Sabugal entre quinta-feira e domingo com o tema “Floresta, Água e Energia”.

O certame direcionado para profissionais destina-se a promover e valorizar o setor das energias renováveis, da eficiência energética e dos serviços energéticos. A ENERTECH acontece «num território de baixa densidade do interior do país, fronteiriço, onde a floresta assume particular relevância», uma vez que o concelho «possui a maior mancha de carvalho negral do país que importa gerir, preservar e defender», sublinhou o município em comunicado. Com este evento, a edilidade pretende potenciar o setor energético que é «especialmente importante» no Sabugal, onde se procura explorar as oportunidades de negócio geradas por fontes naturais, como o vento, a água, a biomassa florestal. Ao longo de três dias estiveram no pavilhão multiusos Exposabugal 60 expositores em mais de 85 stands e realizaram-se diversas atividades, entre elas o seminário “Floresta e Energia”, que visou promover e discutir a importância do aproveitamento energético dos recursos florestais.

Complementarmente decorreu também a sessão de venda do livro “Portugal em Chamas - Como Resgatar as Florestas”, que contou com a presença de um dos autores, Paulo Castro. A feira contou ainda com um espaço para os mais novos se divertirem com energia e test-drives com viaturas elétricas, dando assim a oportunidade aos visitantes de experimentar as novas soluções de mobilidade sustentável. Satisfeito com a edição deste ano da Feira das Tecnologias para a Energia, o vice-presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença, adiantou que poderá ser «uma hipótese» transformar a ENERTCH numa feira de atividades económicas do concelho raiano. No entanto, segundo o autarca, essa mudança «não deverá acontecer nas próximas edições».

A ENERTECH é uma iniciativa da responsabilidade do Município do Sabugal, no âmbito da unidade de missão ‘Sabugal + Valor | Desenvolvimento Rural’, em parceria com a ADES (Associação Empresarial do Sabugal), ENERAREA (Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior), IPG (Instituto Politécnico da Guarda), IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e UBI (Universidade da Beira Interior).