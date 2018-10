Secção: Região

Um ano depois dos grandes incêndios que devastaram as encostas da Serra da Estrela há mais de duas dezenas de habitações em obra e outras seis por reconstruir

Reconstruídas 16 casas ardidas em Seia e Gouveia

No concelho de Seia foram contemplados 37 pedidos de apoio à Reconstrução de Habitação Permanente

Um ano após os grandes incêndios que devastaram as encostas da Serra da Estrela, 16 das casas que arderam foram reconstruídas nos concelhos de Gouveia e Seia.

Segundo a autarquia da “cidade-jardim”, foram reconstruídas parcialmente seis habitações permanentes em Arcozelo (duas), Freixo da Serra (duas), Moimenta da Serra (uma) e Paços da Serra (uma). Em Folgosinho e Melo, as obras em quatro casas estão em fase final de execução e no Freixo da Serra, Melo e Vinhó há mais três residências em execução. Por reconstruir estão nove habitações em Figueiró da Serra (duas), Freixo da Serra (duas), Gouveia (quatro) e Vinhó (uma). «As situações onde as obras de recuperação dos imóveis não se iniciaram devem-se a questões alheias ao município e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)», refere o município gouveense em comunicado. A edilidade acrescenta que dois inquilinos foram apoiados pela Câmara na procura de nova habitação para arrendamento, «bem como em 50% no valor da renda», dois processos «que surgiram recentemente e estão em análise». Uma outra situação está a ser avaliada devido ao falecimento da proprietária.

No concelho vizinho de Seia, a autarquia adianta, em comunicado, que, até ao momento, estão concluídas as obras de recuperação em dez habitações e estão em execução 27 reconstruções. «De acordo com dados atualizados pela CCDRC, o concelho de Seia tem 37 pedidos de apoio contemplados no âmbito do programa do Governo de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente». Desses, dois dizem respeito ao «apetrechamento de habitações, 18 são reconstruções parciais e 17 reconstruções totais, envolvendo um total de 3,2 milhões de euros», elenca a edilidade. Já das dez intervenções concluídas, «uma é relativa a apetrechamento, sete dizem respeito a reconstruções parciais e duas a reconstruções totais» de casas de habitação.