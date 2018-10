Secção: Atualidade

Ministro da Defesa demitiu-se

O ministro da Defesa demitiu-se do cargo nesta sexta-feira. Azeredo Lopes apresentou o pedido de demissão ao primeiro-ministro António Costa. Esta saída surge na sequência da fragilização da sua situação devido ao caso da recuperação de armas furtadas em Tancos.

Nos últimos dias, o caso assumiu proporções que começaram a colocar em causa a posição do agora ex-ministro, nomeadamente em relação à questão de saber se o seu gabinete ou o próprio Azeredo Lopes tinham conhecimento da operação de encobrimento levada a cabo pela cúpula da Polícia Judiciária Militar (PJM) e agentes da GNR de Loulé.

Numa carta enviada a António Costa, Azeredo Lopes diz ter apresentado a demissão do cargo de ministro da Defesa para evitar que as Forças Armadas sejam «desgastadas pelo ataque político» e pelas «acusações» de que disse estar a ser alvo por causa do processo de Tancos. «Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela», referiu Azeredo Lopes, na missiva a que a agência Lusa teve acesso e citada pelo semanário “Expresso”.

O ministro cessante voltou a negar que tenha tido conhecimento, «direto ou indireto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto». Quanto ao momento em que decidiu sair, Azeredo Lopes explicou que quis aguardar pela finalização da proposta de Orçamento do Estado para 2019 para «não perturbar» esse processo com a sua saída.