Secção: Atualidade

Rui Rio na Guarda à porta fechada

Tempo de leitura: 1 m

Rui Rio veio esta noite à Guarda para ouvir os militantes e explicar aquilo que está a fazer, «quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista estratégico».

O líder social-democrata participou na tomada de posse dos órgãos distritais do PSD, liderado pelo terceiro mandato consecutivo por Carlos Peixoto, e numa reunião com militantes, mas antes, abordado pelos jornalistas, recusou comentar o alegado silenciamento de deputados no grupo parlamentar. «Não tenho nada a comentar sobre isso. Eu fui eleito presidente do PSD, para gerir o PSD e fazer oposição ao Governo, não é para fazer comentários desses», disse Rui Rio.

«O que me incomoda é a situação do país. Eventualmente o partido também é importante. O partido é um instrumento que eu tenho para servir o país. Eu não me candidatei a presidente do PSD para ser presidente do PSD, eu candidatei-me para servir o país. Portanto, enfim, aquilo que me incomoda a mim é o país e é isso que eu quero efetivamente mudar, o país, o PSD é instrumental», acrescentou o presidente social-democrata.

Os jornalistas apenas puderam assistir à tomada de posse dos órgãos distritais e ao discurso de Carlos Peixoto, quando chegou a vez de Rui Rio falar foram convidados a sair da sala.