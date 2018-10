Secção: Atualidade

AAUBI pede propinas mais baixas

Tempo de leitura: 2 m

«E é aqui que aproveito para lhe lançar um desafio ambicioso, confiante de que conseguirá cumprir as expectativas ainda este ano letivo. Diminuir os encargos financeiros sobre os estudantes relativamente a propinas, taxas e emolumentos», afirmou ontem presidente da AAUBI, Afonso Gomes, na cerimónia de abertura do ano letivo.

Afonso Gomes disse ainda que seria de «extrema importância» avançar com a construção de uma nova residência universitária, recordando que a UBI tem mais de 7 mil alunos, 5 mil dos quais deslocados, e que as residências da UBI têm capacidade para cerca de 800 estudantes. Para o presidente da AAUBI, esta estrutura deverá ficar na zona baixa desta cidade do distrito de Castelo Branco, área que ainda não tem nenhuma estrutura estudantil.

O responsável lembrou também a que comunidade de estudantes é «parte integrante de toda a Beira Interior» e que é «importante começar a olhar para os alunos da UBI de outra forma, criando condições para que os mesmos se fixem na região». Assim pediu às autarquias da Beira Interior para que, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, criem incentivos, como uma bolsa de arrendamentos para recém-licenciados e que aumentem os protocolos com as empresas, de modo a garantir que a mão-de-obra de qualificada não abandona este território no fim do curso.

Já o reitor da universidade, António Fidalgo, questionado no final sobre o desafio deixado pela AAUBI, lembrou que nos últimos anos as propinas não aumentaram e explicou que «não é possível», já que a UBI continua a ser a universidade do país mais subfinanciada pelo Governo.

Ainda na sessão, António Fidalgo afirmou, referindo-se às dificuldades. «não é chorando que as superamos mas sim com alegria». O responsável ubiano considera que «A alegria, em particular a académica, não é um estado que nos calhe à sorte mas é um estado que se conquista, antes de mais com uma convivência franca entre os membros da comunidade académica, alunos, professores e funcionários. A tristeza e a discórdia não cabem numa universidade sob pena de a aniquilarem ar a académica, não é um estado que nos calhe à sorte mas é um estado que se conquista, antes de mais com uma convivência franca entre os membros da comunidade académica, alunos, professores e funcionários. A tristeza e a discórdia não cabem numa universidade sob pena de a aniquilarem».