Quatro equipas na frente do campeonato da Iª Divisão

Houve 24 golos na segunda jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, disputada no domingo.

O destaque da tarde vai para a goleada do Figueirense na receção ao São Romão por 6-2, um resultado dilatado que coloca a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo na frente do campeonato. Também com seis pontos estão o Gouveia, Manteigas (na foto) e Aguiar da Beira, que ainda não perderam, mas têm menos golos marcados que o líder. No domingo, os gouveenses venceram o dérbi do concelho ao derrotar em casa o Vilanovenses por 2-0 e os manteiguenses foram vencer 2-0 ao Sabugal, enquanto os aguiarenses receberam e ganharam ao Soito por 1-0. Nos restantes jogos, o Vila Cortês aplicou “chapa 5” na receção ao Vilar Formoso, Trancoso e Fornos de Algodres empataram a uma bola e o Estrela Almeida venceu o Celoricense por 2-1.

Este domingo há um jogo que sobressai e vai opor o Aguiar da Beira ao Ginásio Figueirense. Já o Desportivo de Gouveia desloca-se ao terreno do Sp. Celoricense, o Manteigas recebe o Trancoso e o São Romão joga em casa com o Estrela Almeida. Os outros encontros da terceira jornada do campeonato são o Vilanovenses-Vila Cortês do Mondego, Sp. Vilar Formoso-Sp. Sabugal e Soito-Fornos de Algodres.