Secção: Desporto

Penafiel foi empatar a zero ao Santos Pinto, um resultado que deixa os covilhanenses no penúltimo lugar da IIª Liga

Sp. Covilhã ainda não venceu em casa

Tempo de leitura: 2 m

Empate com o Penafiel faz cair serranos para o penúltimo lugar do campeonato

O Sp. Covilhã e o Penafiel empataram a zero, no sábado, em jogo da sexta jornada da IIª Liga. Os serranos não vencem há quatro jogos e ainda não ganharam em casa.

A partida não teve grandes ocasiões de golo e foi disputada sobretudo no meio do terreno, com as equipas a não arriscarem muito para não perderem pontos. Os penafidelenses entraram melhor, mas os serranos equilibraram o jogo num encontro em que faltou objetividade às duas formações. No primeiro tempo destaque para um remate do penafidelense Ludovic, aos 26’, defendido por São Bento, enquanto o Covilhã respondeu aos 39’ com remate de Rick Sena, à meia-volta, travado por instinto por José Costa.

No segundo o tempo o jogo manteve a mesma toada, com os locais a terem as melhores oportunidades para marcar, mas sem sucesso. Logo aos 46’, Makouta atirou à baliza com a bola a sofrer um desvio em João Paulo e a acertar no poste. A melhor ocasião do Penafiel neste período foi protagonizada por Ludovic aos 60’, mas o guardião serrano negou-lhe o golo. O Covilhã voltou a criar perigo pouco depois por Rick Sena e, aos 82’, foi o guarda-redes do Penafiel que impediu Henrique Gomes de marcar e garantir a primeira vitória em casa dos covilhanenses. Com este resultado, os comandados de Dito somaram cinco pontos e caíram para o penúltimo lugar da classificação, em igualdade pontual com a Oliveirense, antepenúltimo. Este é o pior arranque de época do Sp. Covilhã dos últimos anos na IIª Liga.