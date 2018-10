Secção: Região

Projeto de um milhão de euros vai consistir na reabilitação da galeria ribeirinha e na criação de um trilho de manutenção ao longo destes cursos de água

Câmara da Guarda inicia despoluição dos rios Diz e Noéme

Tempo de leitura: 2 m

A despoluição dos dois rios foi anunciada por Álvaro Amaro em 2016

A Câmara da Guarda anunciou que vai iniciar esta semana a primeira fase das obras de despoluição dos rios Diz e Noéme, num investimento de um milhão de euros.

Segundo o presidente da autarquia, Álvaro Amaro, o projeto é executado no âmbito do plano de obras de reabilitação e valorização dos ecossistemas ribeirinhos após os incêndios de 2017. «É uma verdadeira revolução, ainda que tranquila, em termos do bem-estar, em termos de melhor qualidade de vida, porquanto se inicia aqui o trabalho que disse, há dois anos, ser uma cruzada minha: despoluir os rios Diz e Noéme», disse o edil na passada quarta-feira, adiantando que os trabalhos têm que estar concluídos «até 20 de dezembro». O autarca referiu que vai seguir-se uma segunda fase do projeto relacionada com «toda a renaturalização» dos dois rios, mas alertou que o município não pode «estar a fazer este investimento e continuar com índices de poluição». «O tratamento dos efluentes domésticos tem que ser feito de modo a que os rios sejam límpidos, transparentes e com vida», declarou Álvaro Amaro.

Presente na sessão de apresentação do plano de intervenção, Pedro Teiga, técnico da equipa contratada pela autarquia para elaborar o projeto e fazer o seu acompanhamento técnico, explicou que a intervenção vai ter «várias componentes». Uma delas está relacionada com as estruturas hidráulicas e contempla a valorização de pontes, pontões e açudes. Nesta primeira fase serão também realizadas empreitadas «mais de reabilitação da parte da galeria ribeirinha» e a possibilidade da criação de «um trilho ecológico de manutenção, ao longo principalmente do rio Noéme, para permitir a valorização» de todo o espaço ribeirinho. Pedro Teiga revelou que o projeto prevê «quilómetros de intervenção», mas alertou que «não é o Noéme todo em contínuo, mas também pontos da Ribeira das Cabras, do rio Diz».

A despoluição dos dois cursos de água foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, em 27 de novembro de 2016, na sessão solene comemorativa do Dia da Cidade. O rio Diz é um afluente do rio Noéme e este corre para o rio Côa e atravessa várias localidades dos concelhos de Guarda, Sabugal e Almeida, no distrito da Guarda.