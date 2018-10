Secção: Sociedade

Guarda

Restaurante Belo Horizonte pode abrir em novembro

Já arrancaram as obras no restaurante do centro histórico consumido pelas chamas em setembro

Conhecido por todos os guardenses e visitado por muitos turistas, o restaurante Belo Horizonte, localizado no centro histórico da Guarda, está encerrado ao público desde o passado 12 de setembro devido a um incêndio.

O incidente, que ocorreu durante a madrugada, terá tido origem na vitrine das sobremesas e destruiu parcialmente o edifício, também ele emblemático para a cidade. Passado um mês, o Belo Horizonte iniciou as obras e vai ter uma «remodelação profunda», garante o proprietário. Apesar das chamas não terem afetado todo o espaço, o restaurante ficou negro com o fumo e ainda há muito trabalho a fazer: «Vamos ter de substituir a tinta por pladur, porque está difícil tirar as manchas do fumo», refere José Castanheira. Mas foi na cozinha que houve mais estragos, «ardeu toda», só que no meio do azar parece ter existido «um milagre», considera o responsável. É que o edifício é uma casa antiga, que em tempos terá pertencido aos Condes da Guarda, e tinha os soalhos em madeira. «Era um barril de pólvora. Foi uma sorte não ter ardido todo», reforça.

José Castanheira aguarda agora pelo fim das obras e conta abrir durante o mês de novembro, pois sabe que o estabelecimento que conquistou fama com pratos mais tradicionais não pode estar todos os dias fechado: «Esta é uma altura ainda com muito movimento. Para estes dias tínhamos vários grupos marcados, alguns espanhóis, ma tivemos que desmarcar», revela. Quanto aos prejuízos materiais, o gerente espera ainda uma resposta da seguradora, mas adianta que só em equipamentos e utensílios de cozinha o prejuízo ronda «os 100 mil euros». A esse valor haverá ainda que somar o custo das obras em curso.