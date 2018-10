Secção: Sociedade

Segundo a autarquia, o projeto já criou 500 postos de trabalho e gerou 68 “startups”

Centro de Negócios distinguido pela Comissão Europeia

O Centro de Negócios e Serviços Partilhados do Fundão foi considerado um dos melhores projetos de política e coesão e foi um dos vencedores dos Prémios RegioStars 2018, promovidos pela Comissão Europeia. O anúncio foi feito na terça-feira numa cerimónia que decorreu em Bruxelas (Bélgica).

Os Prémios RegioStars têm como objetivo identificar boas práticas em desenvolvimento regional e destacar projetos originais e inovadores que sejam atrativos e inspiradores para outras regiões. O Centro de Negócios e Serviços Partilhados foi financiado pelos fundos comunitários, através Programa Centro 2020, no valor de 2 milhões de euros. Concebido como motor da estratégia local de inovação e investimento, este projeto permitiu atrair 14 empresas ligadas às novas tecnologias e criar 500 postos de trabalho altamente qualificados numa cidade com menos de 15 mil habitantes. Em quatro anos, «o Centro impulsionou um ecossistema integrado que gerou 68 “startups” e deu suporte a mais de 200 projetos de investimento privado, apostando no R&D, em iniciativas pioneiras de conversão profissional e nas competências digitais», recorda a Câmara em comunicado.

«É uma grande honra e uma enorme responsabilidade», afirmou o presidente Paulo Fernandes, que não escondeu o orgulho de ver «reconhecida no espaço europeu» a estratégia de desenvolvimento do seu município, «direcionada para a criação de valor, atração de investimento, emprego e inovação». O edil considera também que esta distinção é um «incentivo» para continuar a apostar numa «estratégia que articula tradição com inovação». Para Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro (CCDRC), este prémio «revela que é possível fazer muito com poucos recursos, em territórios muito frágeis, desde que se alie liderança com estratégia e se transformem os desafios da interioridade em vantagens competitivas».