Secção: Atualidade

Secretário-geral da CGTP defende abolição das portagens no interior

O secretário-geral da CGTP afirmou esta segunda-feira que a abolição das portagens no interior do país deve ser colocada já no próximo Orçamento do Estado (OE2019) e reiterou que o pagamento das ex-Scut não combate a desertificação.

«Continuamos a ter portagens que custam um dinheirão e não é assim que se combate a desertificação, pelo contrário. Por isso mesmo, a União de Sindicatos de Castelo Branco já por várias vezes reafirmou as suas posições, pensamos que agora, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, esta matéria não pode deixar de ser colocada, ou seja, a abolição das portagens», disse Arménio Carlos, no Fundão.

O líder sindical está a realizar uma visita ao distrito de Castelo Branco e que teve início na Covilhã, contado ainda com ações durante a tarde em Castelo Branco. O dirigente defendeu ainda que também é preciso «investimento no interior, de forma a criar mais emprego, a fixar e a atrair pessoas» que possam trabalhar nessas regiões e, simultaneamente, possam «contribuir para o desenvolvimento do país, numa lógica de coesão económica, social e territorial».

Nesta deslocação, Arménio Carlos reúne com trabalhadores de vários setores de atividade, sendo que em cima da mesa estará o sentimento da insatisfação dos trabalhadores face ao facto de o crescimento da economia não estar a ser refletido na melhoria do emprego e dos salários.

Outro dos pontos abordados nas reuniões de trabalho prende-se com a exigência da melhoria e da fixação dos serviços públicos, que também contribui para o combate à desertificação.