Sapatinhos de Cinderela 2018

Muito embora o nosso mood ainda não seja outonal, pelas altas temperaturas que se têm feito sentir, as lojas já estão cheias de peças que nos fazem lembrar o “Halloween”, das castanhas e dos dias mais pequenos.

Hoje, vamos só falar de calçado, assim em jeito de aperitivo para o que vem nas próximas semanas...

- “Slouch boots”: São tudo! De cano curo, médio ou alto, a deixar a medalha de ouro para as de pele em branco ou bordeaux! Mas se gosta de jogar pelo seguro, aconselho o investimento numas pretas, de tacão médio e tão largas na perna que deixem o aspeto “enrugado” bem evidente.

- “Socks boots”: Ou bota-meia, se preferirem. Uma bota elástica, mais casual, superconfortável, que tem vindo ao longo das temporadas passadas a conquistar o seu lugar. Este inverno, chegam ainda mais arrojadas, com canos altos e cores ou padrões que as fazem dar ainda mais nas vistas.

- “Kitten heels”: Aqui, a tendência está relacionada com o salto e não propriamente com o sapato em si. Está na hora de pararmos de pensar que os saltos baixos e finos perdem para os scarpins de salto alto. O resultado visual é muito melhor do que pode julgar e, uma vez conjugados com as peças certas, adequam-se quer a looks mais formais, quer mais casuais, sem qualquer dificuldade. E os sapatos baixinhos também estarãoem alta no verão de 2019, por isso são uma excelente aposta!

- “Dad sneakers”: Vieram diretamente dos anos 70 para as passarelas da semana da moda e os pés das bloggers mais influentes. À semelhança do que tem acontecido nas últimas temporadas, os brancos são os mais cobiçados. Acho particular piada ao facto de estes ténis serem tão, mas tão feios, que são conhecidos assim mesmo: “os ténis feios”. Eu adoro!

Por Joana Dente

* @pitangaboss

** Jurista, Makeup Artist, Fashion Stylist