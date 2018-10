Secção: Opinião

Comissão Europeia apoia promoção dos produtos agrícolas europeus

Tempo de leitura: 3 m

Nos últimos anos, a União Europeia mostrou ser líder mundial do comércio de produtos agroalimentares e a melhor referência em matéria de alimentos de alta qualidade. Prova disso é o elevado interesse de consumidores e empresas de todo o mundo, comprovado nas missões feitas pelo comissário Phil Hogan, responsável pela Agricultura e Desenvolvimento Rural, a países terceiros com quem a UE mantém laços comerciais. Muitos dos resultados conseguidos no aumento de vendas de produtos europeus ao estrangeiro foram alcançados através dos programas de promoção de produtos agrícolas da UE em todo o mundo.

Em 2018, a Comissão Europeia decidiu aumentar o financiamento disponível para estes programas para 169 milhões de euros – um aumento de 27 milhões de euros relativamente a 2017, ano em que foram investidos 142 milhões de euros. Estes programas são fundamentais para aumentar as trocas comerciais dentro e fora da União Europeia, com apoios que podem ir desde campanhas gerais de sensibilização para uma alimentação saudável até setores de mercado específicos.

Este ano, uma das prioridades será a promoção da criação sustentável de ovinos e caprinos para tentar inverter as dificuldades atravessadas pelo sector. Dois terços do financiamento destes programas destinam-se a projetos que tenham como objetivo a promoção dos produtos alimentares da União em países terceiros como o Canadá, o Japão, a China, o México ou a Colômbia, que demonstram um grande potencial para um aumento das exportações de produtos europeus. As campanhas destinadas ao mercado interno também são valorizadas: o principal objetivo será informar os consumidores sobre os vários sistemas e rótulos de qualidade da UE, como a agricultura biológica europeia, que está em largo crescimento.

Não é raro estarmos num supermercado e encontrarmos o selo de qualidade verde da União Europeia, que remete para a produção biológica. A atribuição da classificação de agricultura biológica garante que são tidos em conta fatores como a sustentabilidade dos sistemas de cultivo e que a proteção animal está assegurada. Os interesses dos consumidores são garantidos através de procedimentos regulares de certificação da qualidade.

As candidaturas aos programas estão abertas para um vasto leque de organizações, como organizações profissionais, organizações de produtores e organismos responsáveis por atividades de promoção agroalimentar. A Agência de Execução da UE para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação (CHAFEA) disponibiliza uma série de instrumentos para ajudar os candidatos a apresentarem as suas propostas. Para mais informações sobre a submissão de candidaturas, consulte o portal da Comissão Europeia.

Por: Sofia Colares Alves

* Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal,