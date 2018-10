Secção: Desporto

Futebol distrital

Figueirense e Gouveia goleiam no arranque da Iª Divisão

Figueirense e Gouveia foram os protagonistas da primeira jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, disputada no domingo.

O Ginásio foi vencer 4-1 a Celorico da Beira, campeão da IIª Divisão e recém promovido ao escalão principal do futebol distrital, enquanto o Desportivo gouveense (na foto) foi ganhar 3-1 ao campo do também promovido Vilar Formoso. Estes foram os resultados mais desnivelados numa jornada com apenas 15 golos. Nos restantes jogos, o Aguiar da Beira saiu vitorioso da deslocação a São Romão (Seia) e o Vilanovenses ganhou 1-0 na receção ao Estrela Almeida. Por sua vez, o Manteigas derrotou em casa o Vila Cortês do Mondego por 2-0. Já o Fornos de Algodres, recém despromovido do Campeonato de Portugal, empatou a uma bola na receção ao Sp. Sabugal. Sem golos terminou o jogo entre o Soito e o Trancoso.

O Figueirense é o primeiro líder da nova época, seguido do Gouveia e do Manteigas, as três equipas que mais golos marcaram na ronda inaugural. No domingo há dois jogos grandes: Sp. Sabugal-Manteigas e Trancoso-Fornos de Algodres. Os outros encontros da segunda jornada da prova são o Aguiar da Beira-Soito, Figueirense-São Romão, Estrela Almeida-Celoricense, Gouveia-Vilanovenses e Vila Cortês-Sp. Vilar Formoso. Na IIª Divisão, cujo campeonato começa em novembro, a novidade é a inscrição do Guarda Unida Desportiva, num projeto da Associação Cultural Brasil Euskadi e do empresário e ex-jogador do FC Porto, Edmilson.