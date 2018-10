Secção: Região

Aldeias Históricas

Auto de Gil Vicente inspira festa em Trancoso até domingo

Tempo de leitura: 2 m

Um célebre auto de Gil Vicente inspira o nono evento do ciclo “12 em Rede I Aldeias Históricas em Festa”, que decorre em Trancoso entre sexta-feira e domingo.

O tema desta festa é “Vou-me à Feira de Trancoso” e o objetivo é recriar uma das feiras mais importantes da Idade Média através de visitas teatralizadas, cenários noturnos, gastronomia, jogos e animação de rua. Durante três dias, a Aldeia Histórica vai reviver esta tradição centenária e lembrar acontecimentos, figuras e cenas do quotidiano, que marcaram a importância da feira de Trancoso, vila que, pela sua localização estratégica e grande vocação comercial, era conhecida em todo o país. A tal ponto que o próprop Gil Vicente menciona a sua importância no Auto de Mofina Mendes (1534). Desta vez, os visitantes não farão «dinheiro grosso»…, mas sairão de Trancoso com a alma e o espírito revigorados graças a esta viagem ao passado.

O ponto de partida é o mercado semanal, que acontece amanhã, realizando-se à tarde sessões de “showcooking” com os chefs António Mauritti, Luís Jesus e Maria Gomes, teatro de maorinetas e o início de um concurso gastronómico. À noite há uma visita teatralizada e o espetáculo multimédia “Fez-se Luz!”. No sábado destaque para o espetáculo “Vou-me à Feira de Trancoso”, pelas 23 horas. O evento termina no domingo com o mercado, gastronomia e o concerto “Albaluna: As 3 Culturas”. Serão ainda divulgados os pratos vencedores do concurso gastronómico. Todas as atividades e concertos são gratuitos, mas as visitas teatralizadas “Percursos da Memória” são de inscrição obrigatória até uma hora antes da visita, no secretariado do evento instalado na Praça D. Dinis.

“Vou-me à Feira de Trancoso” é uma iniciativa das Aldeias Históricas de Portugal e do município de Trancoso, apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O ciclo “12 em rede | Aldeias em Festa” prossegue em Idanha-a-Velha (1 a 4 de novembro), Monsanto (9 a 11 de novembro) e Belmonte (7 a 9 de dezembro).