Belmonte

Município contra encerramento dos Correios

Como O INTERIOR adiantou em primeira-mão, os CTT estão a informar oficialmente os municípios sobre o encerramento de estações de Correios em vários concelhos da região. Além de Fornos de Agodres e Manteigas, também já está confirmado o fecho dos CTT em Belmonte.

Após ser confrontado com esta decisão, António Dias Rocha, presidente da Câmara local, deu conta da sua indignação ao diretor Norte dos CTT. Segundo aquele responsável, esta é uma medida prevista no processo de reestruturação da empresa, que prevê este ano o encerramento de 22 lojas dos CTT que apresentem menos procura. Os trabalhadores serão recolocados noutros postos. O autarca critica esta opção: «Este é um serviço público, de enorme peso social», considera, pelo que o seu encerramento terá um impacto enorme na população de Belmonte, «sobretudo na camada envelhecida que não é servida, nem se serve, das novas tecnologias», lamenta. O edil socialista anunciou que vai escrever à administração dos CTT para dar conta da sua «repulsa à forma como olham para as populações, e à gestão economicista de uma empresa que tem um âmbito de serviço social». Também o primeiro-ministro António Costa vai receber uma missiva de protesto, onde António Dias Rocha promete lavrar a sua «revolta política» pela decisão da empresa e «exigir um empenhamento maior do Governo na defesa da manutenção das instituições de interesse publico nas terras do interior».