Secção: Atualidade

Reinado de D. Pedro I inspira “Muralhas com História” em Sortelha

Tempo de leitura: 2 m

A Aldeia Histórica de Sortelha, no Sabugal, volta a recuar no tempo este fim-de-semana e a partir de amanhã é palco do evento “Muralhas com História”, que este ano tem como temo o reinado de D. Pedro I, O Justiceiro (1357-1367).

O monarca reinou durante dez anos, mas foi tão popular que a população dizia «que taes dez annos nunca houve em Portugal como estes que reinara el Rei Dom Pedro». Reza a História que este foi um reinado único no século XIV, sem guerra e marcado pela prosperidade financeira do país graças ao ouro do Brasil e às especiarias do Oriente. Nessa década, D. Pedro I evitou guerras, aumentou o Tesouro, cunhou ouro e prata e exerceu uma justiça exemplar, sem discriminações, julgando, de igual modo, nobres e plebeus. O rei «está ainda ligado a uma das mais bonitas histórias de amor da monarquia lusa», refere o município do Sabugal, que organiza a atividade, recordando a paixão de O Justiceiro com D. Inês de Castro, que, diz a lenda, andou escondida por terras sabugalenses.

Este é o mote para três dias com recriações históricas, um mecado medieval, uma exposição de máquinas de cerco e assalto, um acampamento militar e do cavaleiro, bem como demonstrações de ofícios e vivências da sociedade da época. Haverá ainda cetraria e exposição de animais da quinta, música com ritmos medievais, artes circenses, torneios de armas a pé e a cavalo, jogos medievais e animação com acrobatas, malabaristas, músicos, personagens históricas e do imaginário medieval. Até domingo, Sortelha volta a ser percorrida por mercadores, taberneiros, donzelas, cavaleiros, nobres e gente do povo. A festa medieval começa amanhã a partir das 18 horas e no sábado decorre entre o meio-dia e a meia-noite, enquanto no domingo tem início ao meio-dia e termina às 21h30.

Tal como nas edições anteriores, os visitantes recebem o “Pass’a Porta” assim que transpuserem as portas da Aldeia Histórica, que mais não é que um convite à descoberta dos recantos de Sortelha. Quem preencher este livrinho com os respetivos carimbos das marcas de canteiro existentes nas muralhas, e distribuídos pela aldeia, é premiado com ofertas especiais. A autarquia volta também a disponibilizar transporte gratuito de ida e volta para o Sabugal. O autocarro parte do Largo da Fonte (junto ao posto de turismo) e tem paragem em Aldeia de S. António, antes de chegar à zona poente do centro histórico de Sortelha. Os visitantes têm ainda transporte, de 15 em 15 minutos, aproximadamente, entre os parques de estacionamento (campo da bola e Corredoura) e a zona histórico da aldeia. A iniciativa “Muralhas com História” começou em 2011 e inspira-se no passado, na beleza arquitetónica e paisagística daquela Aldeia Histórica.