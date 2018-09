Secção: Desporto

Ciclismo

David Rodrigues venceu Taça de Portugal

O guardense David Rodrigues venceu no domingo a Taça de Portugal de ciclismo na categoria de elite.

O corredor da RP-Boavista foi oitavo classificado na última prova pontuável para o troféu, que ligou a Anadia à Murtosa (151,6 quilómetros) e foi ganha por César Fonte (W52-FC Porto). A corrida foi animada por sucessivas tentativas de fuga, que o pelotão foi anulando, até perto dos quilómetros finais. Na aproximação à meta, dois corredores conseguiram destacar-se e não voltaram a ser alcançados. O minhoto César Fonte levou a melhor sobre o espanhol Jacobo Ucha (Fortunna/Maia) e o pelotão chegou 29 segundos depois, com o sub-23 Francisco Campos (Miranda-Mortágua) na frente para vencer a classificação do escalão da Taça. Na elite, a luta pelo título travou-se no seio do pelotão. David Rodrigues foi o oitavo a cortar a meta e assegurou o triunfo, com um total de 156 pontos no final das quatro provas do troféu. Seguiram-se, na geral de elite, dois sub-23, Francisco Campos e André Carvalho (Liberty Seguros-Carglass). Já o manteiguense Francisco Moreira (RP-Boavista) foi 57ª na geral da Taça de Portugal.

No domingo, em Avis, realizou-se também a última etapa da Taça de Portugal de Cross Country Olímpico (XCO). O título foi para Mário Costa (Brújula Bike Racing Team) com Roberto Ferreira (BTT Seia) a fechar o pódio da classificação geral.