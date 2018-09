Secção: Desporto

Novo clube da Guarda quer ser «uma escola de desenvolvimento psicomotor» dos jovens

Academia Os Sanchos aposta no basquetebol

Clube aposta nos escalões de formação e participou numa atividade no retail park da Guarda no domingo

Chama-se Academia de Formação Desportiva Os Sanchos e tem como objetivo criar «uma escola de desenvolvimento psicomotor» dos jovens guardenses, que passa inicialmente pela prática do basquetebol nos escalões de base (mini e sub-14).

O projeto surgiu para «dar resposta às dificuldades apresentadas pela população infantojuvenil da Guarda, nomeadamente nas habilidades motoras fundamentais que se refletem, por exemplo, nos resultados obtidos nas provas de aferição de Educação Física», adianta José Quintela. O presidente da direção da coletividade criada há dois meses acrescenta que a ideia é preconizar «a implementação da literacia motora em crianças dos 3 aos 12 anos, de forma adequada e em função do seu estado de desenvolvimento». O basquetebol é a primeira modalidade, mas os promotores não descartam a hipótese de, futuramente, alargarem o leque de desportos supervisionados por técnicos especializados. «Os objetivos a alcançar são a motivação, a confiança, o conhecimento, a compreensão e a competência motora, fomentando a igualdade de oportunidades na prática desportiva da população infantojuvenil da cidade», afirma o dirigente.

Segundo José Quintela, a Academia conta já com 15 atletas sub-14, que treinam no Pavilhão Azul do IPG (segundas, 18-20 horas) e no pavilhão do estádio municipal (quartas e sextas, 19-21 horas), e 20 atletas de minibasquete (Pavilhão Azul do IPG às terças, das 18 às 20 horas, e sábados, das 10 ao meio-dia). O responsável considera que a prática do basquetebol na região «está parada no tempo», mas não por culpa dos dirigentes, «que tentaram fazer o seu melhor com os recursos que tiveram à sua disposição». Por isso, sublinha que a Academia quer fazer diferente: «Temos uma estrutura que vai procurar potenciar as capacidades motoras e sociais da população infantojuvenil e a prática da atividade física ao longo de toda a vida. Viemos para ajudar e acrescentar algo diferenciador à cidade da Guarda», sublinha José Quintela.

Atualmente há dois clubes da cidade registados na Federação Portuguesa de Basquetebol, sendo que o Guarda Basket, o mais antigo, está vocacionado para os escalões de competição e séniores. Já a Academia Os Sanchos vai dedicar-se à formação (minibasquete e sub-14).